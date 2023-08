Charles Martinet dejará de dar voz a Mario

Desde Super Mario 64 algo que ha estado presente en la saga del reino de los hongos es la voz de tan icónico personaje, mismo quien fue encarnado por Charles Martinet en más de una ocasión y que hasta este momento se ha escuchado en cada entrega. Sin embargo, Nintendo ha soltado un comunicado el día de hoy, uno que va a sorprender a más de un fanático de la saga.

En la publicación se da a entender que va a emprender un nuevo camino, mismo que lo llevará a ya no prestar sus voz a Mario y más personajes de la marca, eso incluye a Luigi, Wario y Waluigi. Si embargo, se deja en claro que la relación ha terminado en buenos términos. A eso se suma que seguirá teniendo relación con el fontanero de alguna forma que no se ha dejado tan clara.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023