CEO de Sony habla del futuro de PlayStation

Hoy en día, las consolas son solo una de las tantas plataformas en las que podemos disfrutar de este medio de entretenimiento. Ya sabemos que Microsoft no solo le ha apostado al Xbox Series X|S, sino que sus propiedades también están disponibles en PC, móviles y la nube. Ahora, y para la sorpresa de muchos, Sony también seguirá esta tendencia con PlayStation.

Por medio de una nueva entrevista, Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, reveló que en un futuro, las propuestas de PlayStation no solo van a estar disponibles en el PS5, sino que tienen la intención de expandir su mercado a PC, móviles y la nube. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En resumen, será omnipresente. Dondequiera que haya informática, los usuarios podrán jugar a sus juegos favoritos sin problemas. Los jugadores podrán encontrar un lugar para jugar en diferentes espacios. Si bien PlayStation seguirá siendo nuestro producto principal, expandiremos nuestras experiencias de juego a PC, dispositivos móviles y la nube”.

Si bien el PlayStation 5 seguirá siendo su plataforma principal, Sony no desea perderse del público que juega en otros lados. Ya hemos visto a la compañía adentrarse al mundo de la PC al llevar títulos como Horizon Zero Dawn y God of War de 2018 a Steam, y se ha mencionado que esta tendencia seguirá en un futuro, solo que no veremos lanzamientos día uno. En su lugar, los usuarios de PC recibirán estas experiencias años después.

Sin embargo, es la incursión a móviles y la nube la que llama la atención. Los dispositivos móviles son unas de las plataformas más grandes del momento, y PlayStation aún no ha aprovechado realmente sus grandes IP en ese mercado. En cuanto a sus esfuerzos en la nube, todavía parece indicar que la compañía japonesa apenas va comenzando en esta área.

Recordemos que los juegos de PS5 solo estuvieron disponibles para los jugadores a través streaming en la nube en octubre pasado. Además, solo los usuarios de la suscripción más cara de PlayStation Plus tienen acceso a esto, por lo que esta opción necesita ser más accesible si Sony desea cumplir con sus objetivos.

Recordemos que en estos momentos, PlayStation está en un periodo de transición, puesto que Jim Ryan abandonó su puesto como CEO de SIE, y por el momento no se ha elegido a alguien para este puesto, por lo que Yoshida ha tomado las riendas por lo mientras. Será interesante ver si esta dirección continuará una vez que se encuentre al nuevo CEO de SIE. En temas relacionados, PlayStation reembolsa a los usuarios de The Last of Us Part II Remastered. De igual forma, un remake de Patapon ya está en desarrollo.

PlayStation está haciendo un buen trabajo, pero al enfocarse en otras plataformas, mucho de lo que caracteriza a la compañía podría sufrir. Los PlayStation Studios se han enfocado en ofrecer experiencias AAA a gran escala, y los móviles y la nube no entran en esta visión, por lo que será interesante ver qué tipo de propuestas llegan a estas plataformas.

