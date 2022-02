Recientemente se reveló que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá un premio para la película más votada por los fans para los Óscar de este año. Aunque se esperaba que Spider-Man: No Way Home sería la ganadora, en los últimos días hubo un cambio inesperado, ya que Cenicienta de Camila Cabello ahora se encuentra en la cima de esta lista.

De acuerdo con Deadline, Cenicienta, la nueva adaptación moderna que está disponible en Amazon Prime Video, va a la delantera de esta competencia. Para seleccionar al ganador de esta categoría, los fans pueden votar hasta 20 veces al día en Twitter. Es así que muchos se sorprendieron cuando los admiradores de Cabello comenzaron a llenar esta red social con comentarios que apoyaban a esta cinta, la cual tiene una recepción del 43% en Rotten Tomatoes.

Junto a Spider-Man: No Way Home y Cenicienta, un nombre que causó un gran furor fue Zack Snyder’s Justice League. Sin embargo, esta cinta no puede competir en esta categoría, ya que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas considera esto como un relanzamiento, y no algo nuevo. Recordemos que Justice League se estrenó en 2017, y no en el último año.

Vía: Deadline