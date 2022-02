Los 5 The Legend of Zelda más vendidos de la historia

Existen fuertes argumentos para sostener que The Legend of Zelda es la franquicia más importante e influyente en todo el medio, esto claro, si hablamos de manera exclusiva de la parte artística, pues en lo comercial, a diferencia de lo que muchos piensan, la realidad es que las aventuras de Link jamás han podido presumir de números tan impresionantes. Sin embargo, tampoco podríamos decir que la creación de Shigeru Miyamoto es algo en lo que la gente no gaste, pues cuenta con una base instalada de fans sumamente fieles que siempre estarán ahí y que en los últimos meses, ha venido en franco crecimiento. Ahora, con este listado nos pareció interesante revisar cuáles han sido los Zelda mejor comercializados de todos los tiempos.

Ocarina of Time 3D (2011/6.02 millones)

Al tratarse de un remake de uno de los mejores juegos de The Legend of Zelda allá fuera, Ocarina of Time 3D tenía una importante tarea por delante. Afortunadamente, el producto que recibió el Nintendo 3DS por allá de 2011 más que cumplió con este objetivo y al final del día, se convirtió en una de las mejores entregas de toda la serie. Muchos incluso dicen que supera al original, pero esta sigue siendo una opinión bastante controversial.

The Legend of Zelda (1986 / 6.51 millones)

Así es, el que lo inició todo. A pesar de que para mediados de los años ochenta ya había intentos de juegos que buscaban darnos completa libertad, la realidad es que Nintendo fue la compañía que logró aterrizar dicho concepto de manera correcta, provocando una verdadera revolución que en su tiempo, pegó como una locomotora a todo vapor. “La aventura que nunca se acaba” era una de las frases con las que se vendía The Legend of Zelda, título que nos dejaba en medio de un inmenso mapa lleno de secretos, calabozos y todo tipo de sorpresas para que nosotros descubriéramos. Una nueva leyenda había nacido y a pesar de su gran éxito inicial, pocos se imaginaban en lo que se iba a convertir y lo que estaría logrando tres décadas más tarde.

Ocarina of Time (1998/ 7.6 millones)

Los noventas habían llegado y con ellos, hardware mucho más capaz que traía a la mesa una nueva revolución para el medio. Decíamos adiós a nuestros hermosos sprites 2D, para darle lugar a lo que se pensaba, era el verdadero futuro de los videojuegos: assets poligonales en tres dimensiones. El cambio fue mucho más duro de lo esperado, y muy pocas series que hicieron historia en la era de los 8, 16 y 32 bits, pudieron hacer la transición de manera correcta. Ocarina of Time fue el título encargado de llevar a Zelda a la nueva etapa, lográndolo de una impresionante manera que paralizó al mundo en su momento. La escala de la aventura que vivimos en su momento simplemente no se había visto nunca, convirtiendo a este juego en un verdadero mito que sigue hasta nuestros días y que claro, le valieron ser todo un suceso comercial en el no tan exitoso Nintendo 64.

Twilight Princess (2006/8.85 millones)

Después de que el Gamecube no pudiera ni acercarse con lo que logró el PS2 en su momento, Nintendo estaba listo para salir en busca de un nuevo mercado y dejar que sus competidores, tomaran otro camino. Sabían que el Wii apuntaba a los jugadores casuales e incluso a quienes no consumían videojuegos, sin embargo, también se tuvo en mente que no se podía descuidar a los fans más apasionados. Por tal motivo, se decidió que Twilight Princess tuviera un port para la nueva consola en su lanzamiento, incluso esta versión se lanzaría antes que la de “generación pasada”. El golpe de la Gran N fue todo un éxito. Sus controles de movimiento maravillaron al mundo y justo como se esperaba, un nuevo y numeroso grupo de clientes se unieron a la causa. Como efecto secundario, la nueva aventura de Link que por cierto, dejaba de lado las preciosas gráficas cel shade de The Wind Waker, vendió mucho más de lo esperado.

Breath of the Wild (2017/25.8 millones)

En medio de una situación comprometedora para Nintendo tras el fracaso del Wii U, se requería de algo verdaderamente fuerte para volver a colocar a la marca en un lugar de privilegio. El Switch lucía prometedor, pero requería de un juego que causara revuelo para que la gente hablara de la llegada de una nueva consola. Breath of the Wild apareció para demostrar que los desgastados juegos de mundo abierto tenían espacio para seguir evolucionando, esto por medio de un mapa que de verdad nos daba libertad de exploración y que claro, estaba plagado de grandísimos momentos que han quedado para la posteridad. Además de ya ser considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, la más reciente aventura de Link se ha convertido en la mejor vendida de la serie, pues incluso en su momento, había más copias de este título en su versión de Switch en manos de usuarios, que propios Switch vendidos. Sí, una verdadera locura.