CDPR responde a las críticas del crunch obligatorio en Cyberpunk 2077

El desarrollo principal de Cyberpunk 2077 por fin ha terminado y el juego está listo para llegar a nuestras manos el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, CD Projekt Red, estudio responsable por juego, ha sido acusado de promover las prácticas de crunch en la industria, esto al obligar a sus empleados a trabajar seis días a la semana. En respuesta a esta controversia, Lukasz Szczepankowski, director técnico del estudio, ha señalado que los directivos “no son esos capitalistas de caricatura”.

Recientemente, Adrian Chmielarz, fundador de People Can Fly y su actual estudio The Astronaut, publicó un extenso comentario sobre toda esta situación en Facebook, en donde se menciona que no todo es “blanco y negro” en este tipo de decisiones. De esta forma, Szczepankowski respondió a una serie de comentarios negativos por parte del público en donde se señala que los gerentes en la industria no son esos “explotadores”. Esto fue lo que comentó:

“Mi experiencia me muestra que los desarrolladores mantienen cierta solidaridad en este aspecto, desde abajo hasta la cima, sin importar el cargo que ocupen. Los managers [de equipo] en el desarrollo de videojuegos no son esos capitalistas de caricatura, explotadores que cuentan sus billetes mientras se fuman un puro y miran de vez en cuando hacia los desarrolladores oprimidos”.

Ante este comentario, varios usuarios de la plataforma respondieron de forma cínica, provocando que Szczepankowski emitiera el siguiente mensaje:

“CDPR comparte beneficios durante desde hace mucho, a tiempo y sin excusas. (…) En serio, tengo la impresión de que algunas personas preferían que fuéramos malos solo para tener una base para su narrativa ideológica”.

Aunque está claro que las situaciones no similares entre los estudios, y en este caso CD Projekt Red le pagará las horas extra a los trabajadores y les proporcionará 10% de sus ganancias anuales al equipo de desarrolladores, el hecho es que los seis días de trabajo son obligatorias y no una decisión voluntaria.

Cyberpunk 2077 llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo 19 de noviembre, con una versión de PS5, Xbox Series X y Google Stadia en una fecha posterior. En temas relacionados, el mapa de Cyberpunk 2077 se ha filtrado. De igual forma, el verdadero Keanu Reeves protagoniza el nuevo tráiler del juego.

Vía: Wccftech