Xbox reafirma que habrá más memorias expandibles del Series X a diferentes precios

Una de las mayores controversias al rededor del Xbox Series X son sus memorias expandibles. Estos aditamentos serán una necesidad para todos aquellos que opten por el Series S, y en los últimos días Microsoft ha recibido varias críticas por el alto precio de estas piezas y el hecho de que solo Seagate venderá memorias expandibles, al menos por el momento. Sin embargo, Jason Ronald, director de gestión de programa, ha recalcado que otras compañías fabricarán sus propias unidades en un futuro.

Cuando se llevó a cabo la revelación de estas memorias, Xbox mencionó que el precio de $219.99 dólares cambiará en un futuro conforme más y más compañía decidan crear sus propias unidades expandibles. Para aclarar esta situación, esto fue lo que comentó Ronald recientemente:

Jason Ronald, Xbox PM, has clarified that Xbox Series X|S Storage Expansion Cards will also be made by other companies, in different form factors and sizes moving forward. pic.twitter.com/nKPKBnzFj0

