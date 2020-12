Calendario de lanzamientos revela que no habrá muchos juegos first-party de Xbox en 2021

A pesar de ser la consola más poderosa del mundo, el lineamiento de lanzamientos del Xbox Series X/S sufrió bastante con el retraso de Halo Infinite. Al menos por ahora, no hay muchas cosas por jugar en las nuevas plataformas de Microsoft, pero ¿las cosas cambiarán el próximo año? Parece ser que no mucho.

Veamos lo que llegará al Series X/S durante los próximos 12 meses:

Juegos first-party

– Halo Infinite

– Psychonauts 2

Juegos exclusivos (temporales o permanentes)

– Scorn

– The Ascent

– The Medium

– The Gunk

– CrossfireX

– Warhammer 40K: Darktide

– Exomecha

– Shredders

– 12 Minutes

– Dead Static Drive

– Echo Generation

Third party

– Far Cry 6

– Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

– Lego Star Wars: The Skywalker Saga

– Chorus

– Ruined King: A League of Legends Story

– Scarlet Nexus

– Balan Wonderworld

– Resident Evil Village

– The Artful Escape

– Songs of Iron

– Tunic

– The Good Life

– Sable

– Bright Memory Infinite

– Way to the Woods

– Outriders

– Skatebird

Tal y como pudiste ver, en realidad no hay muchos juegos first-party de Series X/S programados para 2021, sin embargo, eso podría cambiar si Microsoft decide anunciar algo durante los Game Awards este jueves a las 5PM Hora de México.

Via: Kotaku