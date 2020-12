Dos grandes títulos de Dragon Quest bajan de precio permanentemente en Switch

El Nintendo Switch alberga un par de títulos interesantes de la serie de Dragon Quest. Ahora, se ha revelado que dos títulos de este catálogo han bajado de precio de manera permanente en la eShop. Así que ahora no tendrás excusas para no embarcarte en la obra de Square Enix.

De acuerdo con la cuenta oficial de Nintendo en Twitter, Dragon Quest Builders 2 y Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, ya no tiene el precio de $60 dólares, y ahora los podrás conseguir a $50. Aunque el descuento solo es de $10 dólares, esto es algo que puede alentar a más de una persona a comprar estos títulos.

Starting today, #DragonQuestXIS: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition and #DragonQuestBuilders2 will have a new price of $49.99 MSRP!https://t.co/v9Vre3rSpzhttps://t.co/WKaCtViDSa pic.twitter.com/OI2WwuGjEy

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 7, 2020