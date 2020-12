Yuji Horii celebra el lanzamiento de Dragon Quest XI S en Xbox con este mensaje

El día ha llegado. La versión definitiva de Dragon Quest XI por fin está disponible en PS4, Xbox One y PC. Sin duda alguna, un momento muy importante para la serie JRPG. De esta forma, Yuji Horii, el creador de la franquicia, ha emitido un mensaje para celebrar este lanzamiento.

Como recordarán, Dragon Quest XI llegó al PS4 y 3DS en Japón en 2017. Uno año después aterrizó en occidente con una versión de PS4 y PC. Después, en 2018 vimos el lanzamiento de Dragon Quest XI S, la versión definitiva que incluye mucho más contenido, en Nintendo Switch. Ahora, para cerrar el 2020, esta edición mejorada ya se puede encontrar en PS4, Xbox One, eso incluye Game Pass, y PC.

Respecto a este lanzamiento, esto fue lo que comentó Yuji Horri:

“‘Dragon Quest XI’ fue lanzado como el 11° título de la serie principal en Japón en el 2017 y en el resto del mundo en el 2018, y estoy muy contento de que hayamos podido lanzarlo en varias plataformas para que mucha gente lo pudiese disfrutar. Al momento de su lanzamiento, viajamos por todo Japón para realizar eventos del demo y también asistimos a varios eventos por el mundo. Recuerdo con afecto el poder conocer muchos fans en persona y el ser recibido calurosamente en cada lugar”.

Para todos los jugadores de @DragonQuest XI S – Definitive Edition, un caluroso mensaje del diseñador del juego Yuji Horri 💙 pic.twitter.com/f64FUJQ0fA — Square Enix Latam (@SquareEnixLatam) December 4, 2020

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. En temas relacionados, la autora de la novela de Dragon Quest V ha demandado a Square Enix.

Vía: Square Enix Latam