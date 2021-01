Breath of the Wild utiliza a los Mii para crear diferentes NPC en el juego

A casi cuatro años del lanzamiento de Breath of the Wild, la gente sigue encontrando pequeños secretos que nos explican un poco más de cómo funciona este mundo virtual. Ahora, un modder ha descubierto que los NPC de Hyrule son en realidad Mii que pueden ser modificados.

De acuerdo con HEYimHeroic, el código de Breath of the Wild incluye una línea llamada “UMii”. Esto hace que los NPC con rasgos humanos estén basados en los diseños de los Mii, aunque con un toque estético que los asemeje al estilo de este título. De esta forma, los modder han descubierto que es posible insertar cualquier tipo de Mii y verlo plasmado junto a Link.

Hi, Mii expert here. Turns out, the NPCs in TLoZ:BotW use an advanced version of the Mii format. This means that with modding, you can inject Miis into the game. 🙂

Thinking about opening commissions for Mii injects, both screenshot/images of your Mii and mod downloads! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA

— i'm alice (@HEYimHeroic) January 4, 2021