Checa todas las novedades que tendrá Xbox Game Pass en los próximos días

Xbox quiere comenzar el año con el pie derecho, así que ha liberado una pequeña lista de juegos que llegarán a Xbox Game Pass para Android, consola y PC en los próximos días. En esta ocasión destacan juegos como Injustice 2 y What Remains of Edith Finch.

–eFootball PES 2021 Season Update (consolas y Android) – 7 de enero

–Injustice 2 (consolas, PC y Android) – 7 de enero

–The Little Acre (consolas y Android) – 7 de enero

–Neoverse (PC) – 14 de enero

–Torchlight III (consolas y Android) – 14 de enero

–What Remains of Edith Finch (PC) – 14 de enero

–YIIK: A Postmodern RPG (PC) – 14 de enero.

Recordemos que esto no es todo lo que Xbox Game Pass recibirá en enero, ya que The Medium, juego que saldrá al mercado a finales de mes, también estará en este servicio, y aquí puedes ver su nuevo gameplay. Sin embargo, no todas son buenas noticias, y aquí te decimos cuáles son los juegos que abandonarán Game Pass en los próximos días.

Vía: Xbox