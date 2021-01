Las Rebajas de enero han llegado a la PlayStation Store

Los Reyes Magos están por llegar a las casas de muchos. De esta forma, Sony quiere hacer el trabajo de estas entidades un poco más fáciles. Ahora, el día de hoy se han anunciado las Rebajas de enero, las cuales terminan hasta el día 19 de este mes. Gracias a estas ofertas, puedes conseguir grandes títulos directamente desde la PS Store a un precio reducido.

En estos momentos ya puedes ingresar a la tienda digital del PS4 o PS5 y encontrar juegos con hasta un 70% de descuento. De esta forma, títulos como Horizon Zero Dawn Complete Edition pueden ser tuyos por solo $14.99 dólares. A continuación puedes ver una lista con las ofertas más atractivas:

–Assassin’s Creed Odissey – Deluxe Edition – $24.99 dólares

–Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition -$18.74 dólares

–Dreams – $26.74 dólares

–GTA V Criminal Enterprise Starter Pack, Great White Shark Bundle – $13.49 dólares

–Horizon Zero Dawn: Complete Edition – $14.99 dólares

–Marvel’s Iron Man VR – $26.74 dólares

–Mortal Kombat 11 – $20.99 dólares

–Star Wars Jedi: Fallen Order – $31.99 dólares

–The Last of Us Part 2 – $39.99 dólares

–Call of Duty: Black Ops Cold War – $59.99 dólares

–Ghost of Tsushima – $53.59 dólares

Puedes checar la lista completa con cientos de ofertas más aquí. En temas relacionados, una compañía planea lanzar un PS5 inspirado en el PS2. De igual forma, tal parece que varios modelos del PS4 ya han comenzado a ser descontinuados en Japón.

Vía: PlayStation