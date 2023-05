Blizzard anuncia el regreso de BlizzCon

Después de tomarse un tiempo de descanso, BlizzCon está de regreso. BlizzCon 2023 volverá al Centro de Convenciones de Anaheim en noviembre, según ha anunciado Blizzard. El evento se llevará a cabo del 3 al 4 de noviembre de 2023. Blizzard dijo que proporcionará más información sobre la venta de entradas, eventos de cosplay y competencias de BlizzCon en junio.

Pero por ahora, la compañía dijo que los fanáticos pueden esperar que el evento contenga los elementos distintivos de shows anteriores, por lo que podrán disfrutar de noticias y revelaciones, salas del centro de convenciones llenas de juegos y reuniones de fanáticos.

Históricamente, el espectáculo incluye una actuación de una banda importante. Entre los artistas anteriores se encuentran The Offspring, Metallica, Muse, Blink 182 y Ozzy Osbourne.

Si bien los detalles sobre la venta de entradas aún no están disponibles, Blizzard dijo que los bloques de hoteles ya están disponibles.

BlizzCon debutó en 2005 y se ha llevado a cabo todos los años desde entonces, excepto en 2006, 2012 y 2020. El evento de 2020 fue cancelado debido a la pandemia.

Mike Ybarra de Blizzard dijo a principios de este mes que tienen “mucho que mostrar” durante BlizzCon 2023, a pesar de que el evento aún no se había anunciado en ese momento.

Blizzard anunció un juego de supervivencia en 2022 y los fanáticos aún no lo han visto, por lo que ese título parece ser un candidato para aparecer en BlizzCon. Para cuando se celebre el espectáculo en noviembre, Diablo IV ya se habrá lanzado, pero BlizzCon podría traer noticias sobre posibles actualizaciones de servicios en vivo para el juego. Blizzard también podría brindar actualizaciones sobre sus franquicias más importantes como Hearthstone, StarCraft, Warcraft y más.

Vía: Gamespot

Nota del editor: No me gusta opinar acerca de BlizzCon porque me da mucha envidia no haber ido a la que tuvo como invitado musical a Tenacious D creo que es una de las mejores expos que existen y es bueno que esté de regreso.