Fecha y hora de la revelación de Mortal Kombat 12

Ed Boon ha estado insinuando el anuncio oficial de Mortal Kombat 12 desde hace un tiempo, y según su última insinuación, es posible que el juego sea revelado oficialmente esta semana. Para aquellos que no estén al tanto, Ed Boon es uno de los creadores originales de la serie Mortal Kombat y se ha hecho conocido por su ingenio en las redes sociales en los últimos años.

Una cosa que es bastante segura es que Mortal Kombat 12 llegará este año. En febrero, el CEO y presidente de Warner Bros Discovery, David Zaslav, reveló casualmente durante una llamada de ganancias de WB que la próxima entrega de la icónica serie de juegos de lucha está en camino de ser lanzada antes de finales de 2023. Ed Boon intentó sarcasticamente desviar la atención de esta revelación a raíz de que la noticia se filtrara.

En los meses transcurridos desde entonces, ha publicado varios tweets relacionados con el anuncio de Mortal Kombat 12. Ahora, una vez más ha recurrido a Twitter para afirmar que “ESTA SEMANA DEBERÍA SER DIVERTIDA”, lo que parece confirmar que el juego finalmente será revelado en algún momento de esta semana, tal vez durante algún tipo de evento de transmisión en vivo.

Enigmáticamente, el tweet en cuestión fue escrito de manera estilizada para parecerse a la letra L. Las especulaciones sobre por qué Boon construyó el mensaje de esta manera han sido abundantes en las respuestas al tweet, con algunas teorías que sugieren que en realidad no es una L, sino las manecillas de un reloj señalando las 3 en punto. La estética del reloj ya ha sido utilizada en el marketing de Mortal Kombat 12, con un adelanto lanzado la semana pasada que mostraba un reloj que marcaba el tiempo.

Ese adelanto del reloj también sugirió que el próximo juego podría ser una especie de reinicio para la franquicia de Mortal Kombat, ya que las manecillas del reloj pasaron por encima del 11, saltaron por completo el 12 y luego se detuvieron en el número 1. También ha habido algunas filtraciones recientes que parecen corroborar la teoría del reinicio de Mortal Kombat.

Todas estas teorías llegaron a su fin cuando esta mañana la cuenta oficial de Mortal Kombat publicó el siguiente tweet, indicando que la revelación de la nueva entrega de esta emblemática saga de peleas se dará a las 7am hora de la Ciudad de México

Vía: Twitter

Nota del editor: Sinceramente siento que lo mejor que han hecho en los últimos años ha sido Injustice esos malditos juegos los puedo jugar hasta en fácil con tal de ver la historia. Los personajes de MK no me atrapan de la misma manera, me gustaría que hicieran una colaboración con alguien más.