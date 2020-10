Así se escucha el nuevo doblaje de One Piece al español latino

El próximo 12 de octubre por fin llegará One Piece a Netflix. El amado anime de Eiichirō Oda estará disponible en la plataforma de streaming con un nuevo doblaje al español latino. Antes de que esta adaptación esté disponible, la cuenta oficial de Toei Animation en Twitter compartió un adelanto de este trabajo.

En este adelanto podemos escuchar a Raul Anaya en el papel de Shanks. De igual forma, se ha confirmado que Mireya Mendoza, reconocida por su trabajo en Naruto y Evangelion, será la encargada de darle nueva vida a Monkey D. Luffy.

A friendly reminder to all fans in Latin America & Brazil! One Piece will land on @NetflixLAT/@NetflixBrasil, starting with the East Blue saga (1-61) on October 12! For both Spanish & Portuguese!

Here's a little snippet of the Español dub! #Netflix #OnePiece 🎦🏴‍☠️ pic.twitter.com/0cWIZkGiUb

— Toei Animation (@ToeiAnimation) October 9, 2020