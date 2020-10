Solo el 60% de los jugadores han terminado The Last of Us Part II

Es un hecho que no muchas personas logran terminar un juego. Aunque cierto título sea el más popular del momento, no todos llegan a ver los créditos finales. Por ejemplo, recientemente se dio a conocer que el 60% de las personas que compraron The Last of Us Part II, terminaron la historia principal.

De acuerdo con PSN Profiles, sitio que se encarga de recolectar información relacionada con los trofeos de PlayStation y otros datos relacionados, solo 60.1% personas han logrado obtener el trofeo de “What I Had to Do”, el cual se otorga cuando alguien llega al final de la complicada aventura de Ellie.

Aunque esta cantidad no parece tan grande para un juego tan discutido y controversial como lo fue The Last of Us Part II, en realidad es bastante alto en comparación con otros títulos de Naughty Dog, ya que solo 39.9% lograron terminar Uncharted 4 en la dificultad más baja, y 40.4% llegaron al final de The Last of Us Remastered.

En temas relacionados, Yoji Shinkawa, artista de Metal Gear, ha realizado una ilustración de The Last of Us Part II. De igual forma, este es el diseño original de Dina.

Vía: PSN Profiles