Revelado el diseño de Portgas D. Ace en el nuevo spin-off de One Piece

El mundo de One Piece ciertamente es enorme y repleto de secretos. Vaya, con 930 capítulos era de esperarse, pero entre tantas cosas, parece que los fans quedaron intrigados por Portgas D. Ace, el hermano adoptivo de Luffy. Este misterioso personaje resultó ser tan popular que los creadores del manga decidieron dedicarle su propio spin-off, y acá tenemos nuestro primer vistazo de él.

Este retrato de Ace es cortesía del volumen 10 de la Revista de One Piece, en la cual se publicó la primera parte de One Piece Episode A, spin-off de Ace. El capítulo tiene un total de 54 páginas que destacan el increíble estilo de Boichi, reconocido artista de manga en Japón.

La historia de este nuevo spin-off comienza justo cuando Portgas D. Ace empieza su viaje en una isla del mar azul del este. Aquí, nuestro protagonista se encontrará con Masked Deuce, y junto se embarcarán en una nueva aventura llena de peligros. Los fans de One Piece ya saben cómo termina su historia, pero eso no significa que no vayan a disfrutar de este spin-off.

Recuerda que One Piece llegará a Netflix Latinoamérica el próximo mes.

