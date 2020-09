Black Widow y más películas del MCU se vuelven a retrasar

Los rumores resultaron ser ciertos. El día de hoy Disney reveló que Black Widow, Eternals y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se vuelven a retrasar y, en el caso específico de Black Widow, la cinta ya no estará disponible en 2020, dejando a WandaVision como la primera obra de la cuarta fase del MCU.

De esta forma, el calendario de estas películas es el siguiente:

–Black Widow: 7 de mayo de 2021.

–Eternals: 5 de noviembre de 2021.

–Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 9 de julio de 2021.

De esta forma cintas como Black Widow y Eternals se han retrasado un año completo de su fecha original de 2019. Por otro lado, hace un par de días se reveló que la serie de Falcon and the Winter Soldier también sufrió de un retraso que mueve su fecha de estreno a 2021. La razón por estas decisiones son problemas con el COVID-19.

Por otro lado, el resto de las películas para la cuarta fase del MCU no han sufrido de algún retraso. Esto quiere decir que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, una secuela de Captain Marvel, Black Panther II y Guardians of the Galaxy Vol. 3 siguen en planes para llegar a las salas de cine en 2021 y 2022… al menos por ahora.

Vía: Comicbook