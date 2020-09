La serie de Falcon and The Winter Soldier es retrasada hasta el 2021

Una vez más el COVID-19 afecta la producción de una esperada serie de 2020. En esta ocasión, la página oficial de Falcon and The Winter Soldier señala que la serie ha sido retrasada de su fecha original de “otoño de 2020”, a un punto de 2021 sin especificar.

Sin embargo, parece que esta será la única serie de Disney+ que ha sido afectada por la pandemia. La segunda temporada de The Mandalorian y el estreno de WandaVision están programados para los próximos meses. De igual forma, se desconoce hasta qué punto del 2021 podremos esperar Falcon and The Winter Soldier.

Con más series y películas de Marvel en producción en Disney, será interesante ver cómo ha cambiado el calendario de estrenos para los próximos años. Por lo mientras, puedes checar el primer tráiler de WandaVision aquí. De igual forma, tal parece que Marvel ya encontró al actor para interpretar a Kang el Conquistador en el MCU.

Vía: GamesRadar+