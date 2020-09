No, Xbox no anunciará la rumoreada adquisición de SEGA en TGS

Tal parece que los rumores de la compra de SEGA por parte de Microsoft han sido desmentidos. El día de hoy, la cuenta oficial de Xbox en Twitter publicó un mensaje en donde mencionan que no veremos información sobre la adquisición de un nuevo estudio durante su presentación de TGS 2020.

Esto es lo que menciona el tweet:

…and btw, there won’t be any new acquisition news at the show ⛔

— Xbox (@Xbox) September 23, 2020