Pese a que Spider-Man cuenta con un gran cantidad de habilidades, su mejor poder no se originó al ser mordido por una araña. Este héroe ha demostrado una y otra vez que su mejor herramienta para combatir a los villanos es su gran boca. Con constantes insultos y chistes, los enemigos de este personaje no logran concentrarse, lo cual los lleva a la derrota. Sin embargo, el más reciente tomo de The Amazing Spider-Man ha puesto esta habilidad a su límite.

Durante el cómic de The Amazing Spider-Man #2, el cual está a cargo de Zeb Wells y John Romita Jr, Spider-Man se ha enfrentado a Tombstone, quien busca dominar el mundo criminal de Nueva York. Aunque al principio parecía que esta pelea se desarrollaría como cualquier otra, el villano en turno decidió cerrarle la boca a Spider-Man con un fuerte golpe en el estómago, lo cual lo dejó libre a más ataques.

Aunque la historia sigue en desarrollo, es muy probable que Spider-Man tome este enfrentamiento en consideración, y tome medidas para que ni Tombstone ni algún otro villano decida quitarle el mejor poder de su arsenal. Sin la habilidad de hablar, los enemigos del arácnido se podrán concentrar, y su ira no explotará. Es así que la vida de este héroe podría correr peligro en el futuro.

En temas relacionados, The Amazing Spider-Man ha llegado a Netflix. De igual forma, el Spider-Man de Tom Holland aparecerá en parques de Disney.

Vía: ScreenRant