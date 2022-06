Fans del anime se preguntan quién ganaría entre Gokú y Naruto

A día de hoy los Shonen son un género del manga bastante popular en el mundo, aquí se incluyen series como Hunter X Hunter, One Piece, Bleach, My Hero Academia, entre otros de gran fama. Sin embargo, hay dos que se han colocado mucho más alto, y obviamente se trata de Dragon Ball y Naruto, los cuales siguen gozando de las mieles de secuelas y contenido adicional.

Esto ha llevado a los fans a pensar en sus protagonistas, Gokú y Naruto, quienes en sus obras son las personas más fuertes, con poderes que ningún ser humano podría tener en su vida. Y ahora cada uno de los seguidores ha debatido de quién ganaría una pelea, con comentarios dispares que se volvieron tan grandes, al punto de volverse tendencia en twitter.

Aquí algunas de las publicaciones:

Kid goku slams, was 12 years old placing 2nd in the world martial arts tournaments back to back 🥱 https://t.co/Yv7HFKbab3 — Quintana🍭 (@QuintanaFPS) June 2, 2022

Gokú ganaría, tenía 12 años y quedó segundo en los torneos mundiales de artes marciales de forma consecutiva.

Naw put some respect on my man’s Naruto’s name. His hand to hand combat is lethal. Man was throwing hands with someone who’s eyes literally read movement https://t.co/vgP0YYAOg7 — AZH 🎬 (@AzhmereLB) June 2, 2022

Nah, pon algo de respeto en el nombre de Naruto. Su combate cuerpo a cuerpo es letal. El hombre le tiraba la mano a alguien cuyos ojos literalmente leían sus movimientos.

In terms of pure fighting skills…Goku. Naruto's entire fighting style is centered on his immense chakra and various techniques. As a raw martial artist, Goku has more experience and trained under more masters. https://t.co/c0apDwefHH — Ant 💀 Waiting for Halloween (@AGramuglia) June 2, 2022

En términos de puras habilidades de lucha… Gokú. Todo el estilo de lucha de Naruto se centra en su inmenso chakra y varias técnicas. Como artista marcial en bruto, Gokú tiene más experiencia y se entrenó con más maestros.

Goku is BAKING this man https://t.co/13CAelu4hp — Vegeta (@VegetaBurner) June 2, 2022

Gokú aplasta a este hombre.

Esta discusión entre quién es más fuerte entre Gokú y Naruto estuvo presente por varios días, y claro, la mayoría estaba a favor del Saiyajin criado en la tierra, pero otros también apoyaban al niño con la bestia de nueve colas. Sin embargo, muchos están de acuerdo que ambos son grandes personajes, los cuales provienen de exitosas obras animadas.

