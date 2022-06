Este es el juego más caro de Steam

En las plataformas de PC hay una gran cantidad de juegos, los cuales varían bastante en cuanto a calidad y precio, siendo algunos bastante accesibles y unos un tanto más caros de lo que se podría pensar. De entre el tumulto de títulos que existen en la plataforma de Steam hay uno que destaca del resto, y no precisamente por ser una experiencia excelente.

Este lleva el nombre de The Ascent, una experiencia de realidad virtual que pone a los jugadores a encontrarse con las criaturas más temibles, y obviamente, tratando de sobrevivir a estas mismas. Y aunque su jugabilidad es decente, por lo que más se le conoce es por ser el juego más caro de la plataforma, costando unos módicos $21,400 MX.

Aunque parezca extraño, el juego más que entretener, va dedicado hacia las personas que hacen negocios, teniendo así el capital para poder integrarse al programa y así llevar a cabo observaciones y conferencias. Por su parte, se exige contar con un área considerable de espacio, así que es importante tener despejado el lugar para ejecutar las interacciones.

Como se podría adivinar, las reseñas de este juego no iban a abundar dentro de su apartado de Steam, pero es bastante extraño el saber que algunos usuarios decidieron hacer la inversión para probarlo. Muchos de ellos comentan que la experiencia no está mal, pero otro no lo calificó de forma positiva y hasta ya le hicieron su devolución correspondiente.

Nota del editor: Sin duda los desarrolladores le tienen mucha confianza a su producto, aunque es un abuso el rebasar los 20,000 pesos para una experiencia en VR que tal vez no valga la pena.

Vía: Steam