Pese a la ausencia de un E3 este año, las grandes, y pequeñas, compañías de la industria aún tienen planeado llevar a cabo una serie de eventos digitales enfocados en todas las novedades que tienen en puerta. Por tercera ocasión consecutiva, Limited Run Games realizará una presentación que todos podrán disfrutar la próxima semana.

Por medio de sus redes sociales, Limited Run Games anunció la tercera edición del LRG3, un evento digital que se llevará a cabo el próximo 6 de junio a la 1:00 PM (hora del pacífico), o 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). Este evento se transmitirá en el canal de Twitch oficial de la compañía y, aunque los detalles son desconocidos, se ha confirmado que tendremos un vistazo a más de 30 juegos.

Unit MEGA64 is in dire need of assistance! They’re about to recover 30+ stolen trailers from this year’s LRG3 Showcase from the hands of evil agents. We need to make sure these physical release reveals get out to the people in one piece. You in? Read on: https://t.co/EAs4HsK5ZZ pic.twitter.com/rAfmiwv3Pd

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) June 1, 2022