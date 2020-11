Así de increíble se ve el demake de Age of Calamity para Game Boy Color

Hyrule Warriors: Age of Calamity ha sido todo un éxito para Nintendo y Koei Tecmo. En tan solo un par de días, el título logró superar las tres millones de unidades vendidas en todo el mundo. Aunque la Gran N no tiene planes relacionados con el futuro de la serie, un fan se ha dado a la tarea de crear un demake para el Game Boy Color. Tal vez carezca de la frenética acción, pero es algo que se verían genial en la colección de más de una persona.

Recientemente, Nintendo Wire publicó un video en donde podemos ver un demake de Hyrule Warriors: Age of Calamity, el cual parece una secuela de Oracles of Ages y Oracles of Seasons. Casi todo, desde la introducción minimalista que transmite las partes clave de la escena de apertura real, hasta el juego en sí, se ve fantástico.

Aunque por el momento no hay planes para más contenido, sería genial ver un mapa en este estilo, similar a lo que hizo el original Hyrule Warriors con el primer The Legend of Zelda. En temas relacionados, Eiji Aonuma revela su verdadera opinión de Age of Calamity.

Vía: Nintendo Wire