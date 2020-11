Eiji Aonuma revela su verdadera opinión sobre Hyrule Warriors: Age of Calamity

Considerando que Hyrule Warriors: Age of Calamity es una precuela del amado Breath of the Wild, uno podría llegar a pensar que Nintendo le dio una gran lista de restricciones a Koei Tecmo al momento de desarrollar el spin-off. Sin embargo, parece que Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda, le ofreció una gran libertad al equipo.

En una reciente entrevista con Famitsu, Aonuma habló un poco más sobre el proceso creativo de Age of Calamity, y mencionó que confió en Koei Tecmo después de ver lo que hicieron con los Hyrule Warriors originales. Esto fue lo que comentó:

“El grado en el que el equipo de Hyrule Warriors comprende The Legend of Zelda me hizo sentir seguro de que podrían hacer un juego tan fuerte como los primeros Hyrule Warriors. Por eso, no tuve que pedirles que hicieran nada de una manera específica. Y una vez más, quedé impresionado por el resultado”.

Por otro lado, Ryouta Matsushita, director de Age of Calamity, comentó que solo había una regla a seguir:

“El único principio básico que nos pidieron fue brindar a los jugadores una nueva experiencia con este juego que no podrían encontrar en ningún otro lugar. Nos alegró que nos dijeran eso, pero creo que también nos puso tensos. Con una firma de aprobación tan fuerte detrás de nosotros, hicimos todo lo posible para crear una nueva experiencia Musou para los fanáticos de Zelda, algo que solo es posible en Hyrule Warriors: Age of Calamity”.

Hyrule Warriors: Age of Calamity ya está disponible para Nintendo Switch. En temas relacionados, no hay planes para hacer otro Hyrule Warriors por el momento. De igual forma, aquí puedes ver nuestro gameplay de este título.

Vía: Nintendo Everything.