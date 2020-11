Age of Calamity ya es el juego Musou más exitoso en la historia

Pese a que Hyrule Warriors: Age of Calamity solo lleva cuatro días en el mercado, se ha revelado que esta entrega se ha convertido en el juego Musou, o Warriors, más éxito de la historia durante su periodo de lanzamiento.

De acuerdo con Famitsu, se han distribuido más de tres millones de copias del juego a nivel mundial, logrando así un récord para toda la serie Musou. De igual forma, Oscar Lemaire, especialista en ventas, confirmó que esto convierte a Hyrule Warriors Age of Calamity en el título Warriors más vendido de la historia Esto fue lo que comentó la cuenta oficial de Twitter de Age of Calamity:

“La distribución mundial acumulada de Hyrule Warriors Age of Calamity ha superado las tres millones de copias. Nuestro más profundo agradecimiento a todos. El demo todavía está disponible, así que prueben el juego si se presenta la ocasión”.

Esto no debería ser una gran sorpresa. No solo el Nintendo Switch es sumamente popular actualmente, sino que Age of Calamity es la precuela de Breath of the Wild, uno de los juegos más vendidos de la consola híbrida. De igual forma, los títulos Musou normalmente son muy estimados por el público.

Vía: DualShockers