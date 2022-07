Mientras que los fans del manga de My Hero Academia se aproximan al final de la obra de Kōhei Horikoshi, aquellos que solo han visto el anime se están preparando para el inicio de la sexta temporada en solo unos meses. De esta forma, una ilustración por parte del asistente de Horikoshi nos da una mirada a una de las relaciones más importantes de esta serie.

A lo largo de la historia de My Hero Academia, la relación entre Toga y Twice, dos de los miembros de la Liga de Villanos, ha crecido sustancialmente, al grado de que en la quinta temporada vimos a Twice llorar cuando pensó que su compañera murió. De esta forma, Yoshinori, asistente de Horikoshi, compartió una ilustración en donde podemos ver a Toga en el traje del villano doble.

Para aquellos que están al corriente del manga, este es un gran homenaje a la relación que hay entre estos dos personajes, mientras que aquellos que solo han visto el anime, esta obra bien podría ser un pequeño spoiler sobre los eventos que se llevarán a cabo en un futuro.

Se espera que la sexta temporada de My Hero Academia se estrene en algún punto de octubre de 2022. En temas relacionados, se revela qué tan fuerte es Shigaraki. De igual forma, el regreso de Midoriya al manga se aproxima.

Vía: Yoshinori