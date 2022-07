Hermanos Russo hablan de la Liga Justicia de Zack Snyder

El año pasado fue de los más relevantes para la marca de DC Cómics, puesto que se estrenó de forma oficial en varias plataformas la versión de Zack Snyder para Justice League. Siendo así una cinta que recibió críticas mixtas tanto de fanáticos como críticos, y ahora, un par de cineastas famosos, han decidido dar su punto de vista respecto al proyecto.

En entrevistas, los afamados hermanos Russo, quienes han dirigido los más grandes éxitos de Marvel en la pantalla grande, afirmaron que esta película de DC es prácticamente perfecta, esto tras que les preguntaran cómo sería una versión creada por ellos.

Aquí sus comentarios:

No sé cómo responder a eso. Mira el Snyder Cut. Ese es el corte definitivo. Sí, no necesitas ver nada más.

En cuanto a una segunda parte de Justice League en las manos de Zack Snyder, el director comentó que no está muy seguro, pues Warner Bros. no se ha puesto en contacto con él. Esto fue lo que comentó:

Mira, la historia está resuelta. Sé qué hacer, no es una pregunta. Pero la verdad es que Snyder Cut salió, solo para darte una idea. No he tenido noticias de Warner Bros., no sé lo que piensan. Me encantan estos personajes. y amo el mundo, claramente, pero sí, simplemente no sé cuáles son sus planes o qué están tramando.