Desde la compra de Fox por parte de Disney, muchos han esperado con ansias información relacionada sobre la inclusión de los X-Men en el MCU. Aunque algunas series películas de la cuarta fase han dado pequeñas alusiones, no fue sino hasta el final de Ms. Marvel que tuvimos el primer vínculo con estos héroes.

En previos capítulos, se había insinuado sobre un poder oculto dentro de Kamala, lo cual muchos apuntaron a una referencia a los Inhumans, esto en referencia a su origen en los cómics. Sin embargo, el último capítulo de Ms. Marvel por fin ha aclarado este punto. En los últimos momentos del capítulo, Bruno Carrelli le dijo a Kamala Khan que detectó una “mutación” en sus genes que otros humanos no poseen.

Cuando la palabra mutación se pronuncia, el tema de la serie animada de los X-Men se puede escuchar. Junto a esto, los créditos del episodio hacen alusión a esto. Si bien durante Doctor Strange and the Multiverse of Madness vimos al Doctor Xavier en acción, esta es la primera referencia a los X-Men en el universo principal del MCU.

¿Qué significa esto para este universo? Por el momento no hay una respuesta clara. La próxima vez que veamos a Kamala Khan será en The Marvels, película que se estrenará hasta el 28 de julio de 2023. Sin embargo, algo está más que claro, la introducción de los mutantes es inminente.

Ms. Marvel nos presenta una serie de cambios en comparación con los cómics, pero esta revelación es, sin duda alguna, la más importante. Con los rumores de que la próxima serie animada de X-Men tenga un vínculo con el MCU, parece que no falta mucho para ver a Wolverine y compañía en este universo.

