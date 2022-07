Después de seis semanas de espera, el día de ayer por fin se transmitió el último capítulo de Ms. Marvel en Disney+ y, para la sorpresa de muchos, vimos una serie de revelaciones bastante interesantes. Ya les platicamos sobre la relación con los mutantes, así que en esta ocasión ha llegado la hora de discutir sobre la escena post-créditos.

Aunque la revelación de que Kamala Khan puede ser una mutante habla sobre el extenso mundo del MCU, la escena post-créditos deja todo listo para la aparición de Ms. Marvel en The Marvels. Después de la batalla contra Damage Control y todos los estragos que esto causó, Kamala regresa a su cuarto para descansar, es aquí en donde la joven es succionada por su closet, y en lugar de ver a la heroína salir, es Captain Marvel quien emerge del cuarto.

La aparición de Brie Larson como Captain Marvel era algo que ya todos esperábamos. Sin embargo, nadie previno la forma en la que apareció en pantalla. Captain Marvel aparece sin explicación alguna en el cuarto de Kamala Khan, y antes de abandonar su casa, podemos ver a la heroína bastante confundida por los eventos que se llevaron a cabo.

La pregunta es: ¿qué sucedió con Ms. Marvel? Bueno, por el momento no hay una clara respuesta, pero existen un par de teorías que explican lo que vimos en pantalla. Para comenzar, se ha señalado que los dos personajes simplemente cambiaron de lugar. Otros han mencionado que esto está relacionado con los 10 anillos que vimos en Shang-Chi. Sin importar cuál sea el caso, es más que claro que este no ha sido el final de este personaje, ya que Kamala Khan formará parte de la película de The Marvels.

The Marvels se estrenará el próximo 28 de julio de 2023. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el final de esta serie. De igual forma, los artistas de efectos especiales ya no quieren trabajar con Marvel.

Nota del Editor:

Está claro que Marvel quiere dar información sobre el futuro del MCU con cada nueva producción, pero necesitan hacerlo mejor. La desaparición de Ms. Marvel no tiene mucho sentido, y también crear una relación con Shang-Chi, aunque era algo que se suponía, está de más en esta ocasión.

Vía: Ms. Marvel.