¡Aquí está el primer minuto de No Way Home!

Spider-Man: No Way Home se estrenará en solo una semana. De esta forma, Sony ha decidido liberar el primer minuto de la película al público. Con una duración superior de dos horas, el resto de los más de 120 minutos aún son un misterio.

Como ya se sabía, No Way Home comenzará inmediatamente después del final de Far From Home. Aquí podemos ver cómo es que J. Jonah Jameson revela el secreto de Spider-Man a todo el mundo. Justo después de esta información, gente trata de sacar la mayor cantidad de detalles posible de Peter y MJ.

Esto da pie a que Peter busque la ayuda de Dr. Strange, esto con el objetivo de resolver este problema. Sin embargo, y como ya lo vimos en el tráiler, esto tiene repercusiones negativas, no solo para Spider-Man, sino para todo el universo de Marvel.

Spider-Man: No Way Homese estrenará el próximo 15 de diciembre de 2021. De igual forma, aquí puedes checar nuestra entrevista con Tom Holland. Por otro lado, ya sabemos cuándo es que Eternals llegará a Disney+.

Nota del Editor:

La emoción de los fans ya está al tope. A menos de siete días de su estreno, parece que nos encontramos en la calma antes de la tormenta. Visitar cualquier red social será complicado a partir del 15 de diciembre, especialmente para aquellos que no se quieren spoilear.

Vía: Sony