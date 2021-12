El futuro de AC Valhalla será revelado la próxima semana

Sabíamos que Assassin’s Creed Valhalla estaría recibiendo un segundo pase de temporada el próximo año, pero todavía desconocemos exactamente qué tipo de contenido podemos espera de él. Eso está por cambiar dentro de poco, ya que la siguiente semana habrá un stream en donde conoceremos el futuro del juego.

Vía redes sociales, la cuenta oficial de Valhalla anunció que el próximo lunes 13 de diciembre a las 11AM hora del centro de México tendremos una transmisión en vivo, donde sabremos qué sigue después para este título.

There is more to see than Midgard in Assassin’s Creed Valhalla. 🔥 ❄️

Tune in for the LIVE premiere on Monday 13 December 9 AM PDT / 6 PM CET to know more! pic.twitter.com/i8NQkvSR8Q

