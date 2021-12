It Takes Two conquista los TGA 2021

La creación de Josef Fares, de la mano de Hazelight Studios y publicada por EA, se llevó la noche obteniendo tres galardones: juego del año, cooperativo y mejor experiencia familiar, convirtiéndolo en la revelación del presente año, además de dar una lección de que la originalidad y la concepción tradicional sin micro transacciones pueden triunfar por todo lo alto.

Xbox también acaparó la gala presidida por Geoff Keighley, toda vez que títulos como Forza Horizon 5, Halo Infinite y Age of Empires IV fueron laureados, además de que Arkane Studios fue reconocido por su trabajo en Deathloop, exclusivo temporal de PS5 cuya propiedad es de Bethesda. Por su parte, PlayStation y Nintendo, fueron congratulados por Returnal y Metroid Dread, respectivamente.

La gala de los Game Awards no defraudó, ya que además de las referidas premiaciones, fueron anunciadas producciones que harán más grande a la industria de los videojuegos en los próximos años. Los amantes de los superhéroes están de manteles largos por la presentación de Wonder Woman y Suicide Squad: Kill the Justice League.

Sony ofreció más detalles sobre los entornos y enemigos de Horizon Forbidden West, mientras que Babylon’s Fall y Forspoken, títulos en los cuales Square-Enix colabora, teniendo un debut previsto para los próximos meses de marzo y mayo, respectivamente.

Asimismo, Microsoft no quiso quedarse atrás y mostró por todo lo alto la jugabilidad de Senua’s Saga: Hellblade II que luce impresionante y el modo campaña de Crossfire X, desarrollado por Remedy, sin dejar a un lado a A Plague Tale: Requiem, que aunque es multiplataforma, estará disponible en Game Pass desde el día uno.

Mención aparte merecen los anuncios del rumorado -y ahora confirmado- Alan Wake 2, Star Wars Eclipse bajo la batuta de Quantic Dream, Slitterhead en manos del creador de Silent Hill, y Sonic Frontier, una aventura de mundo abierto protagonizada por el erizo azul.

El contenido descargable de Cuphead, denominado The Delicious Last Course extenderá la aventura con nuevos enemigos y asombrosos jefes finales. En paralelo, juegos indies como Tunic y Have a Nice Death lucen prometedores y habrá que seguirlos de cerca.

En otro asunto, quedó patente que las licencias de los videojuegos han trascendido en el mundo del ocio digital y están más presentes que nunca tanto en la pantalla grande como en la televisión. Ejemplo de ello fue el tráiler de la película de Sonic The Hedgehog 2 y la serie de Halo, misma que estará a cargo de Steven Spielberg.

Lamentablemente, la gran ausente en cuanto a novedades para el siguiente año fue la gran N, haciendo evidente que buscará acaparar los reflectores en un futuro Nintendo Direct o revelando sus novedades de manera inesperada en redes sociales como lo ha venido haciendo en los últimos años.

No queda duda de que los siguientes años ofrecerán experiencias inimaginables para todos los gamers alrededor del mundo, siendo factible que existan propuestas arriesgadas que rompan paradigmas y que alcancen el olimpo tal y como lo hizo It Takes Two.

