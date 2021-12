Eternals llegará a Disney+ el próximo mes

Eternals llegó a los cines a principios del pasado mes de noviembre. Pese a que los primeros días de esta cinta fueron bastante positivos en taquilla, las subsecuentes semanas ya no fueron tan exitosas. De esta forma, el día de hoy se ha revelado que el nuevo episodio del MCU por fin estará disponible en Disney+ el próximo mes de enero.

De acuerdo con Deadline, Eternals llegará al catálogo de Disney+ el próximo 12 de enero de 2022. Estos son 69 días después de estreno inicial en los cines. En contraste, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tuvo un lapso de 71 días antes de estar disponible en esta plataforma.

Esto reafirma el hecho de que Disney tiene pensado llevar sus películas a Disney+ una vez que su periodo en los cines haya terminado. Junto a esto, los usuarios de esta plataforma tendrán acceso a la versión de IMAX. Pese a que a los fans les agradó esta cinta, la crítica general no fue la mejor.

Vía: Deadline