¡Aquí el tráiler de The Matrix Resurrections!

Después del estreno de The Matrix Revolutions en 2003, muchos pensaron que el viaje de Neo había llegado a su fin. Sin embargo, a finales de este año veremos una cuarta cinta de este universo, y el esperado primer tráiler de The Matrix Resurrections ha llegado.

El tráiler comienza con Neo, quien ahora es Thomas Anderson, hablando con un terapeuta, interpretado por Neil Patrick Harris. Nuestro protagonista habla sobre sus sueños de los momentos en los que estaba desconectado de la Matrix. Después, podemos ver al personaje principal aburrido y estancado en una rutina. Sin embargo, eso cambia cuando conoce a Trinity, a cargo de Carrie-Anne Moss, pero los dos no se dan cuenta de su historia juntos.

The Matrix Resurrections estará disponible en HBO Max y en cines el 22 de diciembre. Considerando el final de la tercera cinta, será muy interesante ver cómo es que personajes como Neo y Trinity están de regreso. En temas relacionados, una de las co-creadoras de The Matrix revela por qué no regresó para la nueva cinta.

Vía: Warner Bros. Pictures