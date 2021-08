Si todo sale bien, The Matrix Resurrections estaría llegando a cines a finales de este año. Lilly Wachowski, una de las co-creadoras de la franquicia, desafortunadamente no regresará para esta cuarta entrega y durante un reciente panel de la Television Critics Association explicó el por qué.

En las propias palabras de Wachowski:

“Tuvimos una idea para otra película de Matrix, y cuando lo platicamos, ambos de nuestros padres se encontraban en un estado crítico de salud. No quería trabajar en algo en donde yo ya había colaborado anteriormente mientras al mismo tiempo lidiaba con la pérdida de mis padres, no era algo que me llamara la atención.

Lana tuvo sus razones para hacer Matrix 4, así que no puedo hablar por ella, pero así me sentía yo. No sé, tal vez en algún futuro volvamos a colaborar.”