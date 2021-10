¡Aquí el primer vistazo a Lightyear!

Aunque por el momento parece que las aventuras de Woody y compañía han llegado a su fin, Pixar aún no está listo para abandonar a este mundo. Para la sorpresa de muchos, el siguiente trabajo de este estudio en el mundo de Toy Story no tendrá como protagonistas a los juguetes, sino que actualmente está en desarrollo una cinta que se encargará de explicar los orígenes de Buzz Lightyear, no el muñeco de acción, sino el personaje ficticio que inspiró a este producto, y el día de hoy se ha estrenado su primer teaser tráiler.

De manera inesperada, Pixar liberó el primer adelanto de Lightyear, cinta que se encargará de contar las aventuras de un astronauta, las cuales inspiraron la creación del juguete que ya todos conocemos. Es así que el tráiler nos promete una aventura espacial con la calidad de animación que caracteriza a este estudio.

De igual forma, se ha compartido el póster oficial de esta cinta:

Lightyear llegará exclusivamente a los cines el próximo 17 de junio de 2022. En esta ocasión Tim Allen no estará a cargo de darle la voz a este personaje, sino que Chris Evans, famoso por interpretar al Capitán América, será el responsable de darle vida a este astronauta.

Nota del Editor:

La idea de hacer una cinta sobre un personaje ficticio que inspiró la creación de un juguete ficticio, el cual eventualmente se volvió real, es un concepto bastante interesante. De igual forma, el primer vistazo a esta cinta luce bastante prometedor. Pixar casi nunca falla, y parece que Lightyear será otro éxito.

