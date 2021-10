¡Primer tráiler oficial del live-action de Cowboy Bebop!

Faltan solamente unas cuantas semanas más para el estreno del live-action de Cowboy Bebop en Netflix. Si ya no puedes esperar por ver esta nueva adaptación, entonces te alegrará saber que su primer tráiler oficial finalmente está aquí y sí, pinta que estará increíble.

Este tipo de adaptaciones siempre suelen ser recibidas con mucho escepticismo, pero hasta ahora parece que este proyecto ha tenido muy buena recepción entre el público. Por supuesto, deberemos esperar al resultado final para juzgarlo nosotros mismos, pero definitivamente tiene potencial.

Por mientras, recuerda que ya puedes disfrutar del anime con todo y doblaje latino en Netflix. Te recomendamos echarle un vistazo si es que todavía no lo has visto, incluso si no sueles ser fan del anime en general.

Cowboy Bebop llegará a Netflix el 19 de noviembre.

Fuente: Netflix