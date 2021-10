Hace unos cuantos meses se confirmó que Idris Elba daría vida a Knuckles en la secuela de la película live-action de Sonic the Hedhehog, pero desde entonces, no se ha revelado ningún otro detalle adicional sobre el filme. Aunque seguramente deberemos esperar mucho tiempo más por su tráiler, al menos sabemos que la interpretación del personaje a cargo de Elba no será considerada “sexy”.

Platicando con ScreenRant, Elba dijo que por cuestiones de contrato todavía no puede revelar muchos detalles al respecto, sin embargo, sí hubo una cosa que pudo aclarar:

“Contractualmente, no puedo decir nada. Pero yo no diría que es sexy. No creo que vaya a hacer eso. Seguro.”

La secuela de Sonic the Hedhegog está planeada para debutar en 2022.

Nota del editor: Es algo raro que Idris Elba haya tenido que aclarar este punto, pero considerando que el actor fue nombrado como “el hombre más sexy del mundo” por allá de 2018, tal vez solo quiera calmar las expectativas en cuanto a su personaje.

Via: ScreenRant