Rumor: Se han filtrado los juegos de PS Plus

Con un nuevo State of Play planeado para el día de hoy, miércoles 27 de octubre, es más que seguro que en unas horas se revelarán los títulos que formarán parte de PlayStation Plus en noviembre. Sin embargo, alguien ha decidido arruinar la sorpresa, y ha filtrado parte de la lista que se espera esté presente en este evento.

De acuerdo con un usuario en los foros de Dealabs, la lista de juegos que formarán parte de PlayStation Plus en noviembre es la siguiente:

–The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

–Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

–First Class Trouble (PS4/PS5)

–Knockout City (PS4/PS55)

Junto a esto, recordemos que PlayStation prometió tres juegos de PSVR para este mes, esto en celebración al aniversario de esta plataforma de realidad virtual, por lo que en el State of Play seguramente veremos más al respecto. De igual forma, se ha mencionado que en Asia, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning podría ser reemplazado por The Sexy Brutale.

De estos títulos, destaca el nombre de First Class Trouble, juego que hasta el momento no tiene fecha de lanzamiento oficial, por lo que en el State of Play de hoy seguramente se proporcionará esta información. Ahora solo nos queda esperar a una confirmación y detalles adicionales.

En temas relacionados, parece que Sackboy: A Big Adventure llegará a PC en un futuro.

Nota del Editor:

Solo faltan un par de horas para tener información oficial. En dado caso de que esta lista sea real, Knockout City es el juego que más llama la atención, y es muy probable que muchas personas ya lo tengan, esto gracias a que el trabajo de EA fue bastante popular por un momento.

Vía: Dealabs