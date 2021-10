El Expansion Pack para el Nintendo Switch Online ya está disponible. Si bien el problema principal al que muchos se están enfrentando actualmente, es la calidad de la emulación, otras personas se están quejando de la falta de títulos en este momento. Afortunadamente, un minero de datos ha señalado que, por lo menos, veremos 38 juegos de N64 y 52 de SEGA Genesis.

De acuerdo con información encontrada por el usuario conocido como MondoMega, supuestamente Nintendo tiene la intención de agregar 38 juegos de N64 y 52 de SEGA Genesis en un futuro. Actualmente solo hay nueve títulos de N64 y 14 de SEGA Genesis. Por el momento no se habla sobre más experiencias para SNES y NES.

Initial datamining from the N64 app is somewhat fruitful. Going by the game IDs there are at least 38 N64 titles planned for NSO. The list is alphabetical so you can fill in some of the gaps already; 37 is Majora, 32 is Smash, 33 is Wave Race, 14-16 is Mario Party, etc. pic.twitter.com/tiVcugmc88

— MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021