Apple anuncia nuevo evento para la próxima semana

Y así de la nada, Apple acaba de confirmar que la próxima semana estarán llevando a cabo un nuevo evento, mismo en donde finalmente podrían revelar una versión actualizada del iPhone SE, según todos los rumores hasta la fecha. Específicamente, será el 8 de marzo cuando podamos disfrutar de esta presentación, aunque de momento, la hora exacta no ha sido revelada.

La noticia fue compartida vía Twitter por Greg Joswiak, vicepresidente sénior de marketing para Apple, junto con la frase “Peek Performance”.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 2, 2022