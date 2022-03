Revelan la existencia de un F-Zero cancelado

El último título de F-Zero que llegó al mercado fue F-Zero Climax en 2004. Desde entonces, los fans se han limitado solamente ver a Captain Falcon en Super Smash Bros., así como una atracción de esta serie en Nintendo Land. Ahora, una nueva entrevista con un ex-miembro de la Gran N ha revelado que una entrega de esta serie estuvo en desarrollo durante los 90, pero fue cancelada.

En una reciente plática don Did You Know Gaming?, Jim Wornell, quien fuera miembro de la directiva de Nintendo América desde 1990 hasta 2006, reveló la existencia de G-Zero, un juego que originalmente iba a llegar al Virtual Boy, pero fue cancelado después de ver el fracaso de esta consola, por lo que Nintendo decidió enfocar sus recursos en F-Zero X, el cual llegó al N64 en 1998.

Wornell asegura haber estado trabajando en el texto, las instrucciones, el manual, capturas, supervisión de los procesos de corrección de errores y aprobación, y el proceso de publicidad ya estaba en marcha. Sin embargo, Nintendo decidió que al final del día este proyecto no saldría al mercado. Considerando que estamos hablando de un título para Virtual Boy, es probable que muchos no lamenten esta pérdida.

Han pasado 20 años desde el último título de la serie, y aunque los rumores han señalado que bien podríamos ver el regreso de esta franquicia, nada asegura esto. En temas relacionados, una filtración apunta a la existencia del Switch Pro. De igual forma, Nintendo ha solucionado un par de problemas relacionados con la emulación del Switch Online.

Nota del Editor:

Un nuevo F-Zero es justo y necesario. En los últimos meses, hemos visto como juegos como Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed han recibido alabanzas, y este es el momento perfecto para que Nintendo decida revivir esta franquicia.

Vía: Did You Know Gaming?