¿Qué tal está Final Fantasy VI Pixel Remaster?

Varios meses más tarde, Square Enix finalmente lanzó al mercado Final Fantasy VI Pixel Remaster, el último título en formar parte de esta colección de Pixel Remasters. Considerando la forma en que sus desarrolladores han manejado esta colección hasta la fecha, había mucho escepticismo rodeando a esta sexta entrega, pero parece que Square Enix tomó ciertas lecciones de su pasado para entregarnos una experiencia mucho más disfrutable. Acá te damos nuestras impresiones finales sobre Final Fantasy VI Pixel Remaster.

Este nuevo título sigue la misma línea gráfica que sus antecesores, por lo que encontrarás un apartado audiovisual renovado y en ciertas partes, yo diría que supera al original. Para empezar, tenemos un nuevo soundtrack que si bien puede llegarse a sentir innecesario, la verdad es que no está tan mal como tal vez era de esperarse. De igual forma se actualizó la interfaz de usuario, similar a los otros Pixel Remasters, para hacerla mucho más amigable con el usuario, una meta que creo que solo se cumple parcialmente.

Tristemente, la horrible fuente y tipografía que Square Enix utilizó para los pasados Pixel Remasters está de regreso en este juego. Al principio pensé que sus desarrolladores reconsiderarían y harían cambios en este apartado con los futuros juegos de esta colección, algo que evidentemente no sucedió y que hasta la fecha no entiendo el por qué optaron por utilizar una fuente tan fea y tan difícil de leer.

Otra cosa que vale la pena destacar es que este nuevo remaster no incluye todo el contenido adicional que sí venía con su versión de Game Boy Advance, por lo que no podrás experimentar de esos nuevos dungeons, jefes, equipo, armas y más que formaban parte de ese port portátil. Yo honestamente no tengo mucho problema con esto, pero es fácil entender si algunas otras personas sí lo tienen.

Generalmente hablando, y considerando los demás relanzamientos que ha tenido este juego, Final Fantasy VI Pixel Remaster ciertamente es una de las mejores formas de disfrutar este clásico JRPG. Como te decía anteriormente, el nuevo soundtrack hace un buen trabajo y a veces hasta suena mejor que el original, mismo caso con el apartado visual. Sí, el juego no es perfecto y tiene ciertos bugs y glitches que en más de una ocasión me distrajeron de la experiencia, pero mi única queja real tiene que ver con la horrible fuente.

Al final del día, Final Fantasy VI Pixel Remaster sigue teniendo una de las mejores historias de toda la saga, repleta de personajes únicos y eventos memorables. El gameplay es variado y divertido, y creo que la curva de aprendizaje es lo suficientemente justa como para que cualquier usuario, sin importar qué tanta experiencia tenga con los JRPGs, pueda entrarle sin muchos problemas.

Quienes ya jugaron Final Fantasy VI anteriormente sabrán que el juego tiende a ralentizar su ritmo una vez que se abre el mundo abierto, pero ese no es el único inconveniente aquí. Mientras que en la primera mitad de la historia se mantiene una balanceada dificultad, las cosas cambian durante la segunda mitad pues es muy fácil romper esta barrera de dificultad al grindear, conseguir mejor equipo, y en general, volverte mucho más fuerte de lo que deberías. Igualmente, el sistema de clases tiende a perderse un poquito una vez que aprendes a dominar el sistema de magia, pero aún con estos problemas, la experiencia sigue siendo bastante entretenida.

Si me lo preguntas, creo que jugar Final Fantasy VI en su versión de SNES sigue siendo la mejor forma posible para disfrutar de este icónico JRPG, pero sorprendentemente, este Pixel Remaster hace un mucho mejor trabajo del que pensaba. Tristemente no pudo dejar de lado varios problemas que han acompañado a los demás Pixel Remasters de esta colección, y tal vez sea muy ingenuo de mi parte decirlo, pero aún conservo un poco de esperanza en que, con un parche o actualización, sus desarrolladores puedan cambiar por lo menos la fuente.

Ya para concluir, ¿vale la pena Final Fantasy VI Pixel Remaster? Creo que si nunca tuviste oportunidad de disfrutar del título original, este es un JRPG que no te deberías perder. Esta versión remasterizada en particular cuenta con un par de errores que ciertamente son notables (empezando por la horrible fuente), pero como tal, creo que Square Enix hizo un buen trabajo dándole nueva vida a lo que podríamos considerar la “casi” versión definitiva de Final Fantasy VI.