Anuncian nuevo modelo de Joy Con para Switch

Como ya se sabe, los controles de Nintendo Switch han salido por montones, ya sea con colores fosforescentes, pastel, incluso temáticos como pasó cuando se estaba relanzadando Zelda: Swyward Sword hace un par de años. Y ahora, que pareciera estamos a finales de la vida de la consola, estará llegando un nuevo diseño para los amantes de los juegos indie.

El juego Cult of The Lamb ha llegado a una especie de asociación con Nintendo, esto para lanzar un par de Joy Con customizados que los fan van a querer adquirir de forma inmediata. Lo mejor, es que no tiene solo la limitante de ser los controles y ya, pues contiene un pin edición limitada. empaquetado premium, tarjeta de autenticidad y también son unidades limitadas.

Vale la pena mencionar, que no van ser distribuidos en sitios como Amazon, sino en una página oficial que cobra $165 USD por el paquete edición limitada, a eso se le suma las cuestiones del envío dependiendo dela región del comprador. Y sí, para el momento en que escribimos esto ya no hay inventario, pero habrá una segunda oleada, por lo que los interesados pueden unirse a la lista de espera acá.

Recuerda que Cult of The Lamb ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: gonintendo

Nota del editor: La verdad se ven muy bonitos, pero más de tres mil pesos no pago por unos Joy Con. Aún así, no creo que pierdan ventas, pues sacan inventario contado para no desperdiciar recursos.