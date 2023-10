El puzzle de plataformas de NES A Boy and His Blob y su secuela de Game Boy están recibiendo re-lanzamientos digitales a finales de este mes. La A Boy and His Blob Retro Collection fue originalmente vendida como una edición exclusivamente física a través del sitio web de Limited Run a principios de este año, pero ahora está programada para un lanzamiento digital.

La compilación estará disponible a partir del 17 de octubre a un precio de $9.99 dólares y estará disponible en Switch, PS4 y PS5.

Consiste en dos juegos retro, el primero siendo el título de NES A Boy and his Blob: Trouble in Blobolonia.

Creado por el diseñador de Pitfall, David Crane, el juego es un plataformas en el que los jugadores controlan a un joven acompañado de un alienígena blanco.

Este ser, al ser alimentado por jellybeans, puede transformarse en diferentes objetos para ayudar al niño a navegar por cada área. Un caramelo de vainilla, por ejemplo, convierte al alien en un paraguas, mientras que uno de mandarina lo convierte en un trampolín.

El segundo juego en la compilación es la secuela de Game Boy, The Rescue of Princess Blobette, que presenta una jugabilidad similar. Ambos juegos funcionarán con el motor Carbon Engine de Limited Run, que utiliza para sus re-lanzamientos retro para añadir soporte para trofeos, filtros y puntos de guardado.

Un tercer juego de la serie, simplemente titulado A Boy and His Blob, fue lanzado en 2009 para Wii y fue desarrollado por WayForward.

Este tercer juego no está incluido en la compilación, pero una versión en alta definición ya está disponible en sistemas modernos.

Vía: VGC

Nota del editor: Este juego es horrible pero lo amo. El control es feo, los gráficos no son los mejores, la música imita el tema de Indiana Jones, pero es una experiencia que creo que nadie debería perderse.