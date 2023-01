Empleada de Limited Run es despedida por conducta transfobica

A día de hoy ser una cara conocida dentro de la industria del entretenimiento implica una responsabilidad moral, dado que cada comentario puesto en redes debe buscar no tener algún tipo de impacto negativo. Y así le ha pasado a una empleada de Limited Run Games, quien aparentemente ha sido despedida por una serie de Tweets claramente transfobicos.

La persona en cuestión es Kara Lynne, Community Manager de la compañía encargada de vender copias físicas de juegos que no tienen un lanzamiento por parte de sus respectivos creadores. Y esta conducta se dio a conocer mediante la red azul, compartiendo capturas de pantalla y hasta amenazando a LRG con hacer reembolsos y no volver a comprar nunca en dicha tienda hasta que Kara saliera del plantel de trabajadores.

The community manager for @LimitedRunGames, @/KaraLynne0326, is a transphobe who follows a veritable who's who of right-wing transphobic creeps.

Unless and until she is fired from the company permanently, I am not giving them another single dime.

(CW: Transphobia) pic.twitter.com/SVoQdGOvEF

— Purple Tinker hates Elon (@prpltnkr) January 6, 2023