Rumor indica que habría película de Zelda a cargo de Illumination Studios

Este año será muy importante para los fanáticos de Nintendo, dado que en el mes de abril se estrenará la película de Super Mario, cinta animada que ya ha liberado un par de avances en las redes. Y ahora, surge un rumor que indica que Zelda estaría recibiendo el mismo tratamiento con Illumination Studios, empresa que está creando la película de Mario.

Esta información de Giant Freakin Robot, medio que asegura tener fuentes confiables que ponen al proyecto como una posible realidad. Se dice que los informantes predijeron en su momento la salida de Henry Cavill con el papel de Superman, así como el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, dado que el actor tendrá su interpretación para Deadpool 3.

La película de Zelda es algo que tal vez tendría sentido, dado que la saga ha aumentado su popularidad desde Breath of The Wild, haciendo que cada juego lanzado en Switch sea un rompe ventas que de menos alcanza el millón de unidades vendidas. Se estima que también Tears of The Kingdom supere a la primera parte y que así se lancen muchos proyectos.

Sin embargo, toda esta información son tan solo rumores, por lo que se debe tomar totalmente con pinzas, pues el entorno de Hollywood es de lo más impredecible en comparación a los videojuegos. El ejemplo más claro fue el mito de la serie live action de la misma franquicia, la cual al final fue desmentida totalmente por la empresa japonesa.

Nota del editor: Sería increíble tener una cinta de Zelda con animación en tres dimensiones, aunque el aspecto de Toon Link sería el adecuado para llegar al cine. No obstante, eso puede hacer que las gente se enoje, ya que a muchos les gusta más el Link con tono realista.