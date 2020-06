Alguien ya convirtió al PS5… ¡en una chica sexy de anime!

El evento The Future of Gaming de la semana pasada por fin nos dio la oportunidad de conocer el diseño del PlayStation 5. Aunque esta revelación causó un gran revuelo en internet por todos los memes sobre su diseño, algunos fans decidieron que un modem de internet no era suficiente, y han convertido al PS5 en una sexy chica de anime.

Esta tendencia no es nueva. Los artistas siempre encuentran la forma de convertir objetos inanimados en chicas sexy de anime. Desde marcas de comida rápida, hasta a la Tierra misma, nadie se escapa, y el PlayStation 5 no iba a ser la excepción.

A continuación te presentamos los mejores diseños del PlayStation 5 como una chica sexy de anime.

Playstation 5 as a retro anime girl 🎮 pic.twitter.com/mvkFp1Lact — ✨Moxie (@moxie2D) June 12, 2020

PS5ちゃんDigi.ver & Wallpaper.ver to who loves this series,Thank you very much! pic.twitter.com/TqXR05Pj9C — Mechamania (@MHKchen) June 12, 2020

En temas relacionados, aquí puedes ver los mejores memes del PS5. De igual forma, tal parece que FKC ya está trabajando en su propia consola de videojuegos.

Vía: Twitter